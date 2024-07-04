“فرحة لكل بيت”.. متاح الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تزداد عمليات البحث بصورة كبيرة عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث أن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتقديم للحصول على هذه الرعاية والتي يتم من خلالها تقديم دعم مالي لبعض الفئات، كما أن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في دعم هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على الرعاية الاجتماعية من مختلف محافظات دولة العراق، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات التي تمكنكم من الاستعلام عن هذه الكشوفات بصورة مفصلة خلال مقالنا.

خطوات كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

أولًا يجب الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

. بعدها قم بتسجيل الدخول لتنتقل إلى الصفحة التالية من هذه المنصة.

ثم قم بكتابة جميع المعلومات المتعلقة بالشخص المتقدم.

كذلك يجب تحديد المحافظة التي تقيم بداخلها بالإضافة إلى الوجبة السابعة.

بعد ذلك اضغط على زر بحث، الذي سوف تجده أمامك على الشاشة.

وأخيرًا سوف تظهر جميع كشوفات الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يمكنكم الإطلاع عليها ومعرف ما إذا تم قبولك أم لا.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وضعت الوزارة المعنية مجموعة من الشروط التي يجب على جميع الأشخاص المتقدمين استيفائها، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا ينبغي أن يكون الشخص المتقدم حامل الجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون من المقيمين الدائمين داخل الدولة.

كذلك يجب أن لا يكون مالك لأي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية يتم بسببها منع الدعم.

صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

وفقًا لجميع التوجيهات الصادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإنه يتوقع أن يتم صدور الوجبة السابعة في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إنتهاء عملية دراسة كافة الطلبات المقدمة وأيضًا إحضار التمويل اللازم، الذي سوف يتم توزيعه على كافة الأشخاص المتقدمين والذين تم قبوله في هذا البرنامج، وذلك في إطار جهود الدولة والحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لكافة الأسر ذوي الدخل المحدود وأيضًا وتقديم يد العون والمساعدة لهم من خلال هذا البرنامج الرائع.