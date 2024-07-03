صراعات وخيانة ونيران تحرق قلوب العشاق! لا تفوتوا الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان.. الموسم السادس!

تدور أحداث المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان حول الصراعات التي قامت أثناء قيام الدولة العثمانية بعد أن تولى عثمان مسؤولية الدولة، وذلك بناءً على رغبته الشديدة في النهوض بالدولة العثمانية للتخلص من الصراعات التي كانت تحيط بها، وجدير بالذكر أن الأحداث تدور بصورة مشوقة مما يعمل على تشوق المتابعين لأحداث المواسم الجديدة، لذلك يبحثون دومًا على موعد عرض الجزء السادس من المسلسل بعد أن لقي نجاحًا كبيرًا في الخمس أجزاء الماضية، ومن هذا المنطلق تمكن المسلسل من أن ينال شعبية كبيرة بسبب الأحداث المميزة والمثيرة.

الحلقة الاولى من مسلسل عثمان الجزء السادس

ارتفعت مؤشرات البحث مؤخرًا عن موعد عرض حلقات المسلسل التاريخ المشوق المؤسس عثمان وذلك نتيجة عدم عرض الحلقة في موعدها المحدد يوم الأربعاء، إلا أن القناة المتخصصة بعرض المسلسل أعلنت عن سبب عدم عرض الحلقة في موعدها المحدد وهو انتهاء الجزء الخامس لها.

وعليه فإن آخر حلقة تم عرضها على قناة آي تي في التركية كانت هي الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس ولم يتم تحديد موعد تصوير الجزء السادس من المسلسل والذي من المقرر أن يتم خلال الأشهر القادمة، لذلك نوهت إدارة القناة أن المسلسل سيتم عرضه فور الانتهاء من تصوير أحداث الجزء السادس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى من الجزء السادس

نظرًا للنجاح الغير مسبوق الذي حققته الأجزاء الخمسة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان والذي كان يتم عرضه على قناة آي تي في التركية فإن الجماهير تنتظر بشغف الحلقات الأولى من الجزء السادس، وذلك انتظارًا للأحداث التي لم تنتهي في الأجزاء الخمسة خاصة بعد الصراعات التي كانت قائمة بين المؤسس عثمان والأعداء وما حققه من انتصارات بفضل تخلصه من المكائد التي كانت تدبر له.

تجدر الإشارة إلى الأحداث المثيرة التي كانت تشهدها الحلقات هي ما خلقت الروح الجميلة بين المتابعين في انتظار الجزء السادس بشغف خاصةً أنه يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم إلى اللغة العربية أو مدبلج، وعليه فإن مسؤولون عن القناة قد أكدوا على أن أحداث الجزء السادس من المسلسل سيتم البدء في تصويرها خلال الأشهر المقبلة بناء على رغبة المشاهدين وفور الانتهاء من التصوير سيتم عرض الحلقات على القناة.