“النسخة الأصلية والحديثة” نزل دلوقتي جراند ثيفت أوتو GTA 5 Grand Theft Auto 2.2!

تعتبر أحدث نسخة من لعبة جراند ثيفت اوتو هي البحث الهام الذي يشغل بال الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية، وجدير بالذكر أن هذه اللعبة تعتبر من ألعاب المطاردات التي لها أهمية وشهرة بالغة في الوطن العربي لمستخدمي ومحبي ألعاب القتال، حيث تم العمل على تطوير اللعبة و إضافة تحديثات جديدة لها من قبل المطورين القائمين على إدارتها وذلك حتى تكون ملائمة لجميع الهواتف المحمولة وأيضًا الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها، تجدر الإشارة إلى أن لعبة جراند ثيفت اوتو واحدة من أهم ألعاب الأكشن والإثارة التي تمكنت من الحصول على أكبر نسبة تحميل بين الألعاب الأخرى.

احدث نسخة جراند ثيفت أوتو Gta 5 Grand Theft Auto 2.2

أعلنت الشركة المطورة عن توفر مجموعة من التحديثات الجديدة في اللعبة، حيث تتمثل في الآتي:

طورت شركة روك ستار اللعبة حيث أضافت إليها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى مجموعة من المميزات التي توفرت للاعبين بالمقارنة مع الإصدارات السابقة.

يمكن للاعب الاعتداء على الأفراد بشكل عشوائي أو سرقة السيارات دون أن يصاب المارة بالخوف.

أيضًا تم تحديث مجموعة من المركبات الإصدار الجديد من بينها الطائرات والزلاجات، وأيضًا المروحيات.

يمكن للاعب اختيار السيارات المحببة له لركوبها واستكشاف عوالم اللعبة بسهولة.

خطوات تنزيل لعبة جاتا 5 Grand Theft Auto

تعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب التي تم تصميمها خصيصًا لمنصات الجيل السابع في الوقت الحالي، ومن ثم فهي من أفضل التجارب التي يحصل عليها المستخدمين كما يمكن تنزيلها من خلال اتباع الآتي:

التوجه إلى متجر تطبيقات الهاتف.

بعد ذلك يتم إضافة اسم اللعبة في حقل البحث ثم اختيار اللعبة الأصلية من بين الاقتراحات المتاحة له.

في النهاية يتم النقر على أيقونة تثبيت ثم إعطاء الأذونات لتثبيت التطبيق.

أخيرًا يتم التحديد على أيقونة اللعبة وفتحها والاستمتاع بتجربة لعب مثيرة ومميزة

أهم شفرات لعبة Grand Theft Auto

أتاح مطوري اللعبة مجموعة من الشفرات في التحديث الأخير التي توفر مساعدة اللاعبين، ومن هذه الشفرات ما يلي: