“وناسة أفضل قناة للأطفال 2024” تعلم الحروف والأرقام والكلمات الجديدة مع لولو الشطورة

يوم عن الآخر تتزايد قنوات الأطفال إلا أن قناة وناسة تعد من أهم وأفضل القنوات الرائدة في هذا التخصص حيث توفر محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يهدف في المقام الأول إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق والمبادئ الحسنة، بالإضافة إلى تعليم الحروف والارقام ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تعرضها على شاشتها، تتميز وناسة بتقديم محتوى متميز يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال مما يحافظ على اهتمام الأطفال بمشاهدتها والاستمتاع والاستفادة في آن واحد من برامج القناة.

تردد قناة وناسة Wanasah بيبي الجديد

تهتم الإدارة بتقديم محتوى يوفر التعليم والترفيه في آن واحد للأطفال مما يساعدهم على التعليم بطريقة فعالة وممتعة ويجذبهم نحوها، حيث توفر القناة محتواها بجودة عالية سواء في الصوت أو الصورة مما يضمن تجربة ممتعة ومشاهدة مريحة للصغار، أيضًا توفر القناة محتواها على مدار اليوم بصورة مجانية مما يضمن الاستماع في أي وقت مناسب للأطفال، حيث يمكن تثبيت القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة عرب سات

بينما مستخدمي قناة عرب سات يمكنهم ضبط إحداثيات القناة ومتابعة ما يتم تقديمه على الشاشة والاستمتاع بالمحتوى الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في الوقت ذاته، من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: .27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: SD.

تنزيل تردد قناة وناسة على الشاشة

توفر القناة مجموعة من الأغاني الجديدة والمتنوعة لإسعاد وتعليم الأطفال بأشكال وطرق مبتكرة، لذلك حتى يتمكن الآباء من تنزيل القناة يتم اتباع الخطوات التالية: