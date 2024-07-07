“باي باي للحظر” استمتع بتجربة واتساب الذهبي المعدل بأحدث إصدار 2024!

واتساب الذهبي من النسخ المعدلة من الواتساب الأصلي الذي يسعى العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة إلى امتلاكه، خاصةً وأنه يتميز بالكثير من المزايا التي لا يضمها التطبيق الأصلي والتي يمكن لجميع المستخدمين الاستفادة منها في كافة الأوقات وهو ما يجعل هذه النسخة الأكثر تحميلًا بالمقارنة مع التطبيق الأصلي، إلا أن خلال الفترة الأخيرة حدثت بعض المشكلات في هذه النسخة خاصة عند التحميل، لذلك نسلط الضوء على الطريقة التي تساعد في تنزيل النسخة المحدثة والخصائص التي تضمها بصورة أكثر تفصيلًا.

تحميل واتساب الذهبي

واتساب الذهبي النسخة الأكثر تميزًا عن بقية الإصدارات من تطبيق المراسلة الفورية واتس اب بمختلف إصداراته، حيث تعتبر طريقة التحميل من أهم التساؤلات التي يتداولها مستخدمي الهواتف لأنه يتميز بخصائص متعددة يحتاج إليها معظم حاملي الهواتف الذكية، لذلك يمكن تحميل من خلال عدة خطوات والتي تأتي على النحو التالي:

يتوجه المستخدم إلى جوجل كروم أو متصفح الهاتف الذي يتم استخدامه في العادة ثم يكتب في شريط البحث واتساب الذهبي الجديد.

ينتظر بعض اللحظات حتى تظهر أمامه جميع النتائج ثم يدخل إلى أي موقع مخصص للتحميل.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة التحميل حتى تبدأ العملية ثم الانتظار حتى اكتمال التحميل بشكل نهائي.

بعد انتهاء التحميل توجه إلى مدير الملفات على الهاتف.

حدد على أيقونة التطبيق ثم ابدأ في عملية التثبيت.

بعد الانتهاء من التثبيت سجل الدخول من خلال استخدام رقم هاتفك، ثم ابدأ رحلة الاستمتاع بخصائص ومميزات واتساب الذهبي الجديد.

خصائص تطبيق واتساب الذهبي

يضم التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات والخصائص التي تجعله السبب الرئيسي في تهافت المستخدمين للاستفادة منه في جميع الأوقات، ومن هذه الخصائص نذكر الآتي: