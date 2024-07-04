كود سري يمنحك صحة وذخيرة لا نهائية في جاتا سان اندرس 2024

شفرات جاتا من أهم المميزات التي يبحث عنها عشاق اللعبة خاصةً وأن هذه اللعبة تضم روح الإثارة والمغامرة والمرح في آن واحد وليست مخصصة للعب فقط، أيضًا تساعد الشفرات التي يتم الحصول عليها على تعزيز أداء اللاعب من خلال تحسين مهارات وإمكانياته في اللعبة، وذلك بالحصول على الأسلحة والصحة والسيارات والأدرينالين وغير ذلك من المميزات الإضافية التي تزيد من متعة اللعب.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

يسعى معظم لاعبي جاتا سان اندرياس للحصول على الشفرات التي تمكن اللاعب من زيادة المهارات وتعزيز أدائه في اللعبة للاستفادة بها بأقصى حد ممكن، ومن أهم الشفرات التي يمكن حصول اللاعب عليها ما يلي:

يتمكن اللاعب من جعل السيارات تطير من خلال استخدام الشفرة CHITTYCHITTYBANGBANG.

أما بالنسبة للجاذبية المعدومة للسيارات فيمكنه استعمال الشفرة BUBBLECARS.

بينما للحصول على دبابة رينو جديدة يتمكن اللاعب من ذلك من خلال استبدال الكود AIWPRTON.

الحصول على سيارة هنتر يتم من خلال الكود OHDUDE.

يتمكن اللاعب من جعل الطقس مشمس عن طريق الكود PLEASANTLY WARM، أما إذا كان يرغب في جعل الطقس مشمسا أكثر بإمكانه استخدام الشفرة TOO DAMN HOT.

في حال كان اللاعب يرغب في جعل الطقس غائم يمكنه استخدام الشفرة ALNSFMZO، وفي حال كان يرغب في جعل له ضبابي فعليه استعمال الشفرة CFVFGMJ، وفي حالة رغبته بجعل الطقس ممطر يمكنه استبدال الكود AUIFRVQS.

شفرات لعبة جاتا سان اندريس لجهاز الكمبيوتر.

تتميز اللعبة بوجود العديد من الشفرات التي يمكن استخدامها أثناء اللعب على جهاز الكمبيوتر والتي تجعل اللعبة أكثر متعة، بالتالي يمكن للمستخدم إنجاز الكثير من المهام التي قد تتطلب إلى الوقت والجهد ولكن بصورة أفضل وعن أهم الشفرات نذكر الآتي: