“أسلحة مجانية وذخيرة” هتملي جيبك بأقوى أسلحة جاتا 5 بشفرات أصلية وحديثة!

امتلكت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 شهرة واسعة على مستوى عالم الألعاب الإلكترونية لأنها تقدم تجربة مفتوحة تتميز بالإثارة والمغامرة التي تجعل من اللعبة أكثر واقعية، ولعل أبرز ما يميز هذه اللعبة الشفرات والأكواد التي يتم استخدامها للحصول على بعض الميزات الإضافية وأبرزها الأسلحة والسيارات وجميع القدرات الخاصة التي تجعل المستخدم أكثر اداءً وقوة في اللعبة، وفي هذا السياق سنوضح أفضل طريقة يمكن بها استخدام الشفرات والحصول عليها إضافة متعة وإثارة للعبة.

شفرات لعبة GTA V

لعبة جاتا اوتو 5 من أهم الألعاب الإلكترونية التي امتلكت شعبية كبيرة لأنها تضم مجموعة من الأكواد التي تمنح اللاعب تجربة مثيرة، وذلك من خلال الحصول على الأسلحة الجديدة أو بعض المزايا الإضافية التي تجعله خارق ويتخطى المستويات بسهولة، ومن أبرز هذه الشفرات نوفر لكم الآتي:

يمكن للاعب الحصول على حزمة أسلحة 1 من خلال استخدام الشفرة LXGIWYL.

أما بالنسبة لحزمة الأسلحة 2 فيتمكن اللعب من الحصول عليها بواسطة الكود KJKSZPJ.

بينما حزمة الأسلحة 3 يتمكن اللاعب من إضافتها إلى موارد اللعبة في صفحتك الشخصية من خلال استبدال الكود UZUMYMW.

يمكن للاعب الحصول على صحة كاملة للدرع من خلال استخدام الشفرة HESOYAM.

أما بالنسبة للطلقات المتفجرة فيمكن الحصول عليها عن طريق استبدال الكود BAGUVIX.

بينما للحصول على ميزة القفز العالي يتمكن اللاعب من الحصول عليها من خلال الكود KANGAROO.

أما إذا كنت لا تريد أن تبحث عنك الشرطة عليك استخدام الشفرة AEZAKMI.

خطوات تحميل لعبة جاتا

تحميل اللعبة يعتمد على نظام التشغيل في الجهاز لذلك نوفر لكم خطوات التحميل التالية: