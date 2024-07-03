خصومات بالكوووم.. احدث عروض أسواق العثيم اليوم في السعودية وخلال شهر يوليو 2024

أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من اشهر اسواق الجملة التي تقدم بشكل دورى عروضاً وخصومات قوية و هائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي يحتاج اليها الجميع و بما في ذلك السلع الغذائية وبعض انواع الأجهزة الكهربائية و الهواتف المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية و هذه العروض هذه المرة تكون سارية حتى اليوم الأربعاء، 2 يوليو 2024 ونحن عبر موقعنا البديل سنستعرض معكم في هذا المقال بعضاً من أبرز المنتجات المتاحة وأسعارها بعد التخفيضات.

عروض أسواق العثيم اليوم

أسواق العثيم تقدم خصومات ممتازة على مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية ومن بينها:

حلة ضغط السيف ألمنيوم ذات الحجم 15 لتر بسعر 149 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي اما الحجم 25 لتر بسعر 229 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

طقم اواني رويال فورد مكون من 8 قطع يكون بسعر 110 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي و طقم جرانيت رويال فورد، 7 قطع يمكنك الحصول عليه بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

اناء ماركة مستر كوك ستيل والمكون من 9 قطع يكون بسعر 299 ريال فقط بدلاً من دفع 399 ريال سعودي

طقم عشاء ديفا اوبل، 44 قطعة بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء ترمس باصرة المميزة 3 لتر بسعر 65 ريال بدلاً من 105 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم اليوم على الهواتف

أسواق العثيم في السعودية تقدم عروضاً مغرية على الهواتف الذكية المميزة والتي تدخل ضمن بعض الماركات الشهيرة وتشمل: