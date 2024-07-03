” الرابط الرسمي fany.emis.gov.eg ” طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس في ثواني ومن الهاتف

لم يتم الي الان الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات قد انتهت في 27 يونيو وأنها ما زالت تعمل على تصحيح الامتحانات وإدخال الدرجات في نظام الكنترولات الخاص بالدبلومات الفنية ونحن سنوضح فيما يلي كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 فور الإعلان عنها بشكل سريع عبر موقعنا البديل.

نتائج الدبلومات الفنية 2024

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 يجب على الطلاب القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الفني أولاً و بمجرد دخولك إلى الموقع ستجد مكاناً مخصصًا لإدخال رقم جلوسك.

بعد إدخال رقم الجلوس سيتعين عليك اختيار نوعية دراستك، مثل فندقية أو زراعية أو صناعية أو تجارية، وهذه الخطوة أساسية لتوجيه النظام إلى قاعدة البيانات المناسبة لعرض نتيجتك.

و من بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، انقر على زر عرض النتيجة و يرجى الملاحظة أن النظام قد يستغرق بعض الوقت لمعالجة طلبك وعرض النتيجة لذا ينصح بالانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل الصفحة بالكامل.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

في العام الدراسي 2024 قد بدأت امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة أنواعها بالامتحانات التحريرية يوم السبت 25 مايو وبعد ذلك بداية الامتحانات العملية يوم السبت 8 يونيو واستمرت حتى الخميس 27 يونيو، وينتظر الجميع من الطلاب ان يتم نشر النتائج بشكل رسمي ولكن الى الأن لم يتم تحديد الموعد النهائي لظهور النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح في جميع المحافظات.