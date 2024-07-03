اعتمــاد نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 خلال موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم.. ظهــرت بالدرجات تـوا

تتصاعد عمليات البحث خلال الآونة الأخير عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن انتهاء عمليات التصحيح وجمع الدرجات والتي تتم بشكل دقيق ليحصل كل طالب على حقوقه، وأعلنت الوزارة بشكل رسمي عن موعد إعلان النتيجة والتي من المقرر أن تكون يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الساعة 12:00 ظهرا بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للشهادة الاعدادية فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية على اعتماد النتيجة بشكل رسمي وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو سيتم تفعيل الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية 2024، وكان مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود قد نفي ما تردد حول نسب النجاح وموعد إعلان النتيجة، وأشار إلى أن الوزارة تنفذ ملاحظات التوجيه التربوي ومصلحة التفتيش حول أسئلة الاختبارات ومنح الطلاب الدرجة كاملة إذا تبين وجود سؤال خارج المقرر.

وأصدرت وزير التربية والتعليم موسي المقريف تعليماته بعرض أوراق الاجابات على منظومة النتائج تمهيدا لفتح باب التظلمات والاعتراضات بعد إعلان النتيجة رسميا بالتواصل مع مكاتب الامتحانات، ولذلك ترقبوا النتيجة خلال الساعات القادمة على موقع الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

يتساءل آلاف الطلاب في مختلف الولايات عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة للطلاب الحصول على نتائجهم عبر موقعها الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: