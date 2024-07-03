” عبر ur.gov.iq ” طريقة دفع غرامات المرور الرقم الالماني 2024 أون لاين عبر منصة أور في ثواني

أعلنت إدارة المرور في العاصمة العراقية عن طريقة جديدة للتحقق من الغرامات المرورية عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة أي مركز أو إدارة مرورية و يتم ذلك من خلال منصة أور التي تتيح لأصحاب المركبات فحص المخالفات المرتبطة بأرقام لوحاتهم بشكل سهل ودقيق للغاية و هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت عليهم المبذول في متابعة ما يخصهم من المخالفات المرورية وهذا ما سوف نشرحه اليوم عبر موقعنا البديل.

طريقة دفع غرامات المرور الرقم الالماني

هناك وسيلة إلكترونية مجانية تمكن الأفراد من دفع الغرامات المرورية الرقم الألماني منصة أور التي تتبع وزارة المرور العراقية و هذه الطريقة تتطلب الالتزام بالخطوات والشروط المحددة وتكون الخطوات المطلوبة هي:

قم عزيزي المواطن العراقي بزيارة منصة أور الإلكترونية.

وعليك إكمال عملية التسجيل على المنصة و إدخال التفاصيل المتعلقة بالمخالفة المرورية.

ثم يتم الضغط على زر الاستعلام وبعد عرض قيمة الغرامة، يجب اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

كما يكون عليك إدخال معلومات بطاقة الدفع الخاصة بالمستخدم والضغط على زر إتمام عملية الدفع.

هنا مراجعة الرسائل النصية على الهاتف للتأكد من استلام رسالة تأكيد الدفع.

شروط دفع غرامات المرور العامة الرقم الالماني

لكي يتمكن المواطن العراقي من دفع المخالفات المرورية الرقم الألماني سواء بشكل إلكتروني عبر منصة أور أو بالطريقة التقليدية يجب الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية:

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول وغير منتهية ويتم دفع مبلغ المخالفة المسجل على السائق أو الوكيل المخول بهذا الأمر.

عليك الالتزام بالمواعيد الرسمية للسداد لتجنب فرض غرامات التأخير.

تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية السيارة عند إتمام عملية الدفع.

و يجب طباعة وصل الدفع من موقع المرور العام كإثبات لعملية السداد.

وجميع هذه الشروط تهدف إلى تنظيم وتسهيل عملية دفع المخالفات المرورية في العراق وضمان تنفيذ جميع المواطنين للقوانين المرورية المحلية بشكل دقيق وعادل.