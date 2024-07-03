من رابط رسمي طلع نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.. نزلها في الحال

يترقب الطلاب في حالة من القلق لاقتراب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، حيث يباشر الطلاب على محركات البحث خلال الساعات الأخيرة في كافة الولايات لمعرفة موعد إعلان النتيجة، وقد أكدت وزارة التربية الليبية انتهاء تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وستكون متاحة خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسيصبح بإمكانكم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة قبل ظهورها في المدارس، ونستعرض معكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 فتابعونا.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها إعلان النتيجة اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا، حيث يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا يعلن فيه نسب النجاح الخاصة بالعام الدراسي الحالي وأسماء الطلاب الاوائل وبعدها سيتم تفعيل رابط النتيجة ليتمكن الجميع من الحصول على نتائجهم بكل سهولة، وتشير الجهات المختصة بعمليات التصحيح ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام الماضية لذلك لا داعي للقلق أو التوتر.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أنهي نحو 210 ألف طالب وطالبة الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية وذلك في 5 يونيو الماضي، ولقد تأخرت النتيجة إلى ما يقارب شهر ولكن وزارة التربية والتعليم أن السبب وراء ذلك هو عمليات التصحيح التي تتم بشكل دقيق لضمان حصول كل طالب على حقوقه، وكشفت الوزارة في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على انتهاء عمليات مراجعة الدرجات وستعلن النتيجة اليوم الأربعاء 3 يوليو، وتعتبر المرحلة الاعدادية هامة في مستقبل الطلاب لأنها نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبوابة للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

يتساءل آلاف الطلاب عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الأول، وعلى غرار الأعوام السابقة فقد اعتمدت الوزارة موقعها الرسمي للاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال الخطوات التالية: