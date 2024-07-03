واتساب الافضل على الإطلاق.. حمل واتس آب الذهبي لاخفاء الظهور وكلمة يكتب الان

يبحث العديد من المواطنين حول كيفية تحميل نسخة واتساب المعدلة وهي واتساب جولد، حيث توفر هذه النسخة ميزات وخيارات غير موجودة في النسخة الرسمية، هذه النسخة تقدم مجموعة من الوظائف العديدة والتي تهدف إلى حد كبير في تحسين تجربة المستخدم وهذه النسخة يمكن تحميلها من خلال مقالنا هذا كما سنذكر أهم المميزات.
تنزيل أحدث إصدار من واتساب الذهبي
بالرغم من فوائده العديدة، إلا أنه لا يمكن تحميل تطبيق واتساب الذهبي من متجر جوجل بلاي أو أي من متاجر التطبيقات الأخرى، وفيما يلي سنذكر طريقة تحميله
- في البداية قم بعمل نسخة احتياطية من محادثاتك على تطبيق واتساب الأصلي واحتفظ بها في Google Drive.
- فور الانتهاء من نسخ محادثاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.
- بعد ذلك يتم البحث عن واتساب الذهبي عبر إدخال “واتساب الذهبي WhatsApp Gold Apk v25.00” في محرك البحث جوجل.
- ثم انقر على ملف APK لتحميله واسمح بتثبيته من مصادر غير معروفة.
- بعد تنزيل ملف APK، ابحث عنه في مجلد التنزيلات بملفات هاتفك.
- ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك ثم امنح الأذونات المطلوبة لتشغيله.
- افتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام رقم هاتفك ثم انتظر استلام رمز التحقق.
- وعند وصوله قم بإدخاله في حسابك بعد ذلك، قم بإضافة اسمك وصورتك، وابدأ في الدردشة مع الآخرين.
مميزات التحديث الجديد لواتس اب الذهبي
هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها مستخدمين تطبيق واتس آب، ومن بين هذه الفوائد الرائعة التي يتضمنها التطبيق هي
- يتيح لك تطبيق واتساب الذهبي تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ومشاركتها مع أصدقائك.
- يمكنك رفع فيديو على حالة واتساب وقد تتجاوز مدة الفيديو ثلاثين ثانية.
- يمكنك تأمين تطبيق الواتس آب الخاص بك عن طريق تعيين كلمة مرور، وستحتاج إلى إدخال هذه الكلمة قبل أن تتمكن من فتح التطبيق.
- من المميزات الرائعة التي يقدمها تطبيق واتس آب هي القدرة على ترك رسالة حتى في حال عدم توفر الإنترنت أو إذا لم تكن ترغب في الرد فوراً، حيث يمكنك تحديد وقت محدد لإرسال تلك الرسالة.
- بإمكانك تنزيل العديد من الثيمات والتصاميم والخلفيات التي تمكنك من تخصيص مظهر الواتساب لديك ليتوافق مع ذوقك الشخصي.
- بإمكانك كذلك تغيير نوع الخط في تطبيق الواتس آب.
- يوجد خيار في واتساب يمكن من خلاله إخفاء الدردشات، ولتفعيله يجب الضغط مطولاً على الدردشة حتى تظهر كلمة “إخفاء”، ثم النقر عليها.
- يمكنك استخدام حساب واحد إلى ثلاثة حسابات داخل نفس التطبيق.
- يمكنك من خلال تطبيق واتساب الذهبي تعطيل خاصية حذف الرسائل من قِبل المرسل، فهذا الأمر قد يسبب الازعاج للعديد من الأشخاص عندما يتم حذف الرسائل قبل أن يتمكنوا من قراءتها، لذا وفر واتساب الذهبي هذه الميزة.
- يمكنك أن تقوم بتفعيل ميزة إخفاء الظهور.