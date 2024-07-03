واتساب الافضل على الإطلاق.. حمل واتس آب الذهبي لاخفاء الظهور وكلمة يكتب الان

يبحث العديد من المواطنين حول كيفية تحميل نسخة واتساب المعدلة وهي واتساب جولد، حيث توفر هذه النسخة ميزات وخيارات غير موجودة في النسخة الرسمية، هذه النسخة تقدم مجموعة من الوظائف العديدة والتي تهدف إلى حد كبير في تحسين تجربة المستخدم وهذه النسخة يمكن تحميلها من خلال مقالنا هذا كما سنذكر أهم المميزات.

تنزيل أحدث إصدار من واتساب الذهبي

بالرغم من فوائده العديدة، إلا أنه لا يمكن تحميل تطبيق واتساب الذهبي من متجر جوجل بلاي أو أي من متاجر التطبيقات الأخرى، وفيما يلي سنذكر طريقة تحميله

في البداية قم بعمل نسخة احتياطية من محادثاتك على تطبيق واتساب الأصلي واحتفظ بها في Google Drive.

فور الانتهاء من نسخ محادثاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.

بعد ذلك يتم البحث عن واتساب الذهبي عبر إدخال “واتساب الذهبي WhatsApp Gold Apk v25.00” في محرك البحث جوجل.

ثم انقر على ملف APK لتحميله واسمح بتثبيته من مصادر غير معروفة.

بعد تنزيل ملف APK، ابحث عنه في مجلد التنزيلات بملفات هاتفك.

ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك ثم امنح الأذونات المطلوبة لتشغيله.

افتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام رقم هاتفك ثم انتظر استلام رمز التحقق.

وعند وصوله قم بإدخاله في حسابك بعد ذلك، قم بإضافة اسمك وصورتك، وابدأ في الدردشة مع الآخرين.

مميزات التحديث الجديد لواتس اب الذهبي

هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها مستخدمين تطبيق واتس آب، ومن بين هذه الفوائد الرائعة التي يتضمنها التطبيق هي