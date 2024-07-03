رابط mo.aadl.com.dz موقع التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وشروط الاستحقاق

بعد الإعلان عن بدء التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر بواسطة وزير الإسكان الجزائري، حيث أن الطلب على المساكن والمشاريع المدنية قد كثر الفترة الأخيرة من قبل كافة المواطنين، على أن يكون التقديم على هذه السكنات التي تطرحها الدولة لدعم المواطنين في الأيام القليلة القادمة في شهر يوليو الحالي 2024، كما أن لهذه السكنات مجموعة كبيرة من الشروط لبدء التقديم عليها يجب على كافة المتقدمين الالتزام بها.

سكنات عدل 3 الجزائر

ليتمكن كل فرد في الجزائر من الاستفادة من البرنامج العمراني سكنات عدل يجب أن تتوافر به شروط عديدة وهي تكون على النحو التالي:-

أن يكون الحد الأقصى للتقديم على هذه السكنات 70 عام، اما عن العمر الأدنى هو حوالي 21 عام فقط لاغير.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية فقط دون الجنسيات الأخرى.

إذا كانت المتقدمة مرأة أرملة يجب أن يكون زوجها توفى من حوالي 3 سنوات حتى تتمكن من التقديم على هذه السكنات.

يجب أن تقدم كلا من المرأة المطلقة والأرملة المستندات التي تؤكد حالتها هذه.

عدم الاستفادة من هذا الدعم سابقا حيث أنه يجب لكل شخص متوفر به الشروط الاستفادة من هذا البرنامج مرة واحدة فقط.

عدم امتلاك الشخص المتقدم أي عقار أو اصل غالي الثمن.

رابط سكنات عدل في الجزائر 2024

توجد خطوات معينة للتقديم في سكنات عدل 3، لذلك يجب على كل شخص معرفتها بالطريقة المفصلة وهي: