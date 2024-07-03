بشكل رسمي بدء زيادة رواتب الموظفين في العراق وزارة المالية توضح

تعد مسألة دفع رواتب الموظفين وزيادة الأجور من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام المواطنين في العراق، وخاصةً بعد أن وافقت الحكومة مؤخراً على إقرار زيادة جديدة للرواتب.

تحاول الحكومة العراقية دعم موظفي القطاعات المختلفة وتوفير زيادة في الرواتب تقديراً لجهودهم في تطوير البلاد.

وخلال الفقرات التالية، سنعرض لكم كافة المعلومات المتعلقة بطريقة الاستعلام عن الرواتب في العراق إلى جانب موعد صرف رواتب المتقاعدين .

الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

حول كيفية التحقق من رواتب الموظفين في العراق وأيضاً لمعرفة حقيقة زيادة رواتب عمال الضمان الاجتماعي في عام 2024، نتناول تفاصيل هذا الموضوع ونوضح أن هذه الزيادة تختلف وفقاً لدرجة الموظف بناءً على ذلك، سنشرح خطوات الاستعلام كما يلي:

الوصول إلى موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني

كتابة جميع البيانات الخاصة بالموظف.

ضروري التأكيد البيانات المدخلة.

ثم اختر خيار الاستعلام لعرض نتائج البحث.

زيادة رواتب عمال الضمان الاجتماعي لعام 2024

بخصوص الأخبار المتداولة بشأن زيادة رواتب عمال الضمان الاجتماعي لعام 2024، فإنها غير صحيحة ومجرد شائعات من مصادر غير معروفة على من يرغب في معرفة الحقيقة حول زيادات الرواتب، أن يتوجه إلى الجهة المختصة من خلال الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي لا يوجد داعي لنشر شائعات تروجها جهات مجهولة، حيث سيتم الإعلان عن كل جديد بخصوص رواتب عمال الضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي فقط.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

من الجدير بالذكر أن رواتب المتقاعدين تُصرف في اليوم الأول من كل شهر حسب التقويم الميلادي، إلا في حالة وجود عطلة رسمية في البلاد.