برقم الجلوس والقيد.. نتيجه الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 عبر moe.gov.ly موقع وزارة التعليم الليبية

نظرا لأهمية نتيجه الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الأول في كافة المحافظات في دولة ليبيا، تنتاب حالة من الخوف في قلوب كافة الطلاب وذلك بسبب رغبتهم الشديدة في تحقيق درجات مرتفعة والالتحاق بالمرحلة التي بعدها بمجموع مرتفع، ومن المعروف أن الصف الثالث الاعدادي مشابه إلى حد كبير لكافة الشهادات التي تحتاج إلى معدل كبير لدخول الثانوية العامة.

نتيجه الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

بعد إعلان وزارة التعليم الليبية من خلال موقعها الرسمي بأن نتيجة إعدادية ليبيا سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري من خلال مؤتمر صحفي، حيث أن التصحيح قد انتهى ولكن أعمال التدقيق وزيادة درجات الرأفة وما شابه هي التي تستمر هذه الأيام، وأحيانا يتم أخذ وقت كبير في التصحيح بسبب عدم الرغبة في ظلم أي طالب وإعطاء له حقه ودرجاته الكاملة دون نقصان.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا 2024

من المبشر أن كافة الطلاب سيتمكنون بشيء من السهولة في الحصول على نتيجه الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الأول وذلك يرجع إلى توفير النتيجة بشكل الكتروني على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لذلك عليك القيام بعدة خطوات تضمن لك الاستعلام الصحيح عن درجاتك: