لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد2024

تعتبر قناة وناسة هي قناة من القنوات الفضائية التي استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة و واسعة جدا، و هذا نظرا لأن الأطفال يحبونها و يعشقون  الاستماع لها و مشاهدتها ايضا،  حيث تقوم قناة وناسة بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة  جدا، و من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يريدون الحصول على تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي أهم قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك بكل سهولة و بساطة، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب قناة وناسة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز قناة وناسة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة هي قناة فضائية رائعة و مميزة، و تعد هذه القناة من القنوات المخصصة للأطفال التي تساعد علي تنمية قدرات الأطفال، و تقوم هذه القناة بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بطلب مشاهدة هذه القناة الرائعة و المميزة، و هذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى القيام بتعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي جميع الاطفال الذين يشاهدونها، و الشخصية التي تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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