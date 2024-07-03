“عبر moe.gov.ly ” طريقة استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الرسمى للوزارة 2024

يشهد موقع جوجل حالياً زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 باستخدام رقم الجلوس، و يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن النتائج ستكون متاحة للاستعلام خلال ساعات قليلة وأفادت وزارة التعليم الليبية بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا ظهر الغد وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي استمرت لشهر كامل في جميع مراكز التصحيح وهذا يكون لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور، وقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

ستقوم وزارة التربية الليبية بتفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 خلال الساعات القادمة وهذا سيمكن جميع الطلاب في مختلف المحافظات من معرفة نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت خلال دقائق ويذكر انه قد بدأت أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات الإعدادية في نهاية شهر مايو الماضي بعد انتهاء الامتحانات في 19 من نفس الشهر، وتوقفت فقط خلال إجازة عيد الأضحى وبعد العطلة تم استكمال عمليات التصحيح بجدية حتى يتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي.

طريقة استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس

وضحت الوزارة المختصة طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد والتي تكون عبر الخطوات التالية: