حبيبي يارسول الله.. موعد المولد النبوي الشريف 2024 وموعد تطبيق الإجازة للقطاع العام والخاص

مع اقتراب بداية شهر محرم الذي يعتبر أول شهر في العام الهجري الجديد 1446 تزايد البحث بين المسلمين في الدول العربية والإسلامية عن موعد المولد النبوي الشريف 2024، يتزامن يوم المولد النبوي الشريف مع إجازة رسمية تمنح لكافة المواطنين العاملين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا وذلك للاحتفال به كإحدى أبرز المناسبات الدينية بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

يعد المولد النبوي مناسبة تجمع المسلمين للاحتفال بـ حياة وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يتم تنظيم مجالس الذكر والصلاة، وتقديم الخطب والمحاضرات التي تسلط الضوء على شخصيته النبيلة وسيرته العطرة، يتمتع المسلمون خلال هذه الفترة بفرصة للتأمل والاستفادة من الدروس الروحانية المستمدة من حياة النبي وتعزيز الروابط الاجتماعية والدينية في مجتمعاتهم.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

تم الإعلان عن موعد المولد النبوي الشريف 2024 بناءً على الحسابات الفلكية، حيث من المتوقع أن تبدأ السنة الهجرية الجديدة يوم الأحد القادم الموافق للسابع من شهر يوليو 2024، يعتبر هذا اليوم هو الأول من شهر محرم لعام 1446 هـ، واستنادًا إلى هذه الحسابات فإن موعد المولد النبوي الشريف 2024، من المتوقع أن يكون يوم الأثنين، الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر 2024 وهو الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

خلال الفترة الأخيرة تناولت بعض الأقوال من قبل بعض الشيوخ والعلماء حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أفادت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعا التشكيك في مشروعية الاحتفال به، نظرًا للأمور المحرمة التي قد تحدث فيه وذلك بالرغم من توجيه بعض الشيوخ والعلماء الآخرين بجواز وحل المولد النبوي، يعتبر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله عز وجل من خلال قراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات النافلة وصلة الرحم والتهنئة بهذه المناسبة من الأمور المحببة في هذا اليوم.

توضح هذه الآراء الفقهية المتباينة بين العلماء والشيوخ حول الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تركز بعض التوجيهات على الالتزام بما هو شرعي، وتجنب ما يمكن أن يتسبب فيه بعض أشكال الاحتفالات المبالغ فيها أو ذات الأصول الشكلية في المقابل، يروج بعض العلماء لأهمية استغلال هذه المناسبة لتعزيز العبادة والتقوى والتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية.