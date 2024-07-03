رابط مباشر.. تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 عموم العراق

في الوقت الحالي يشهد العراق ارتفاعًا في تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024، حيث أصبحت هذه العملية من أبرز الأسئلة المتداولة بعد إعلان النتائج عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أصبح الطلاب ملزمين بالبحث عن طرق لتقديم اعتراضاتهم بسبب عدم رضاهم عن الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم العراقية قدمت خدمة تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024، من خلال رابط مخصص سيتم نشره خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون الرابط متاحًا للطلاب لمدة عشرة أيام لتقديم اعتراضاتهم وطلب تصحيح النتائج المزعومة.

تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024

سنوضح كيفية تقديم الاعتراضات بشكل فعال وسلس:

يجب على الطلاب الدخول مباشرة إلى الرابط الذي سيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هذا الرابط سيكون متاحًا على الصفحة الرئيسية للموقع. بعد الوصول إلى الرابط سيتم تحميل استمارة الاعتراض التي يجب ملئها بالمعلومات الشخصية الضرورية مثل اسم الطالب ورقم الجلوس. يجب على الطالب تعبئة البيانات المطلوبة في الاستمارة وتوضيح الدرجات التي يعتقد أنها تستحقها. بعد ملء الاستمارة، يجب على الطالب إرسالها عبر الرابط المخصص. سيتم استلام الاعتراضات ومعالجتها من قبل لجان تصحيح مختصة في وزارة التربية والتعليم.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التقديم على الاعتراضات وضمان أن يتم معالجتها بدقة وفي الوقت المناسب لتلبية مطالب الطلاب وأولياء الأمور في العراق.

موعد وطريقة الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط

في العراق يتيح لطلاب الصف الثالث المتوسط إمكانية تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 على درجاتهم في جميع المواد الدراسية، بعد إعلان نتائج الدور الأول، يتم تقديم الاعتراضات عبر دفع رسوم قدرها 3000 دينار عن كل مادة يرغب الطالب في الاعتراض على نتيجتها.

وفقا للتوقعات سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات يوم الثلاثاء القادم، حيث تعلن وزارة التربية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المتبعة لتقديم الاعتراضات، سيتمكن الطلاب من تقديم اعتراضاتهم عبر عدة طرق، بما في ذلك الاعتراض من خلال مقراتهم الدراسية المحلية أو من خلال الإدارة التعليمية المحلية التي يتبعونها، كما سيتم إطلاق رابط إلكتروني خاص يتيح لهم تقديم الاعتراضات عبر الإنترنت.