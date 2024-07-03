ظهرت رسمياً.. نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

نحن هنا الآن لنعلن نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024، انتهت امتحانات هذا الدور قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ومنذ ذلك الحين، يتطلع الطلاب بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم عبر موقع وزارة التربية أو منصة نتائجنا الوزارية المعتمدة، تزداد حدة الاستفسارات من المواطنين العراقيين الذين يشعرون بالقلق بسبب التأخير المتزايد في إعلان النتائج الناتج عن الإجازات الرسمية المتعددة التي شهدتها الفترة بين نهاية الامتحانات والآن.

هذا التأخير أثر سلباً على عملية تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية، مما دفع إلى إعادة تنظيم وتأجيل عمليات الإصدار والإعلان عن النتائج يترقب الطلاب وأولياء أمورهم، هذه النتائج بفارغ الصبر حيث يعتبر إعلانها خطوة حاسمة في مسار تعليم أبنائهم ومستقبلهم الأكاديمي.

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024

تم الإعلان عن رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 عبر الموقع نتائجنا وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وقام بالموافقة النهائية عليها، كما تم الإعلان عن أسماء أوائل شهادة المتوسط في جميع أنحاء العراق.

كل محافظة ستقوم بإعلان أسماء الأوائل على مستوى المديرية فقط ولن يتم الكشف عنهم على المستوى الوطني بشكل عام ستكون النتائج متاحة للجميع عبر موقع قوقل درايف بصيغة PDF ،مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك ستتاح النتائج أيضًا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني حيث يمكن للطالب البحث عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

يمكنك الآن الوصول مباشرة إلى نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني للاطلاع على النتائج، اتبع الخطوات التالية: