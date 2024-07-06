بالإسم فقط رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 عبر Www moed.gov.sy النتائج الامتحانية

إن البحث عن نتائج البكالوريا سوريا مكثفًا بنسبة كبيرة ويتصدر قوائم البحث بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، وذلك لأن الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون على أحر من الجمر ظهور النتيجة للاطمنئنان على وضعها وعلى مستقبلهم، وسوف نستعرض اليوم من خلال موقعنا كافة التفاصيل التي تم التصريح بها رسميًا حول نتيجة البكالوريا للعام الدراسي 2024.

نتائج البكالوريا سوريا

ينتظر الجميع في ظهور نتائج البكالوريا سوريا بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء الامتحانات النهائية، والجميع متوتر ومتلهف لظهور النتيجة والاطمئنان عليها وعلى مستقبلهم الجامعي الذي سيتحدد بناءً عليها.

ولكن حتى وقتنا الحالي لم تقم وزارة التربية السورية بإصدار أي بيان أو معلومة حول اعتماد النتيجة بشكل نهائي لأن العمل عليها في الكنترول لا يزال مستمرًا، ولكن صرحت بعض المصادر الموثوقة التابعة للوزارة بأن نسب النجاح مرتفعة جدًا.

وأكدت على النتائج ستكون مرضية للطلاب في كل المدن والمحافظات السورية، وأشارت إلى أنه من المتوقع اعتماد النتيجة النهائية للبكالوريا في سوريا خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري وبعد من المقرر الإعلام عن نتائج التعليم الأساسي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الامتحانات في سوريا 2024

أتاحت وزارة التربية السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا وكافة نتائج المراحل التعليمية الأخرى إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية ” من هنا “. النقر على تبويب النتائج الامتحانية. تحديد خيار نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى. يوجد خيارين للاستعلام إما من خلال الاسم الثلاثي أو رقم الاكتتاب. كتابة الاسم كامل في حال الرغبة بالاستلام من خلال الاسم في المكان المخصص، وفي حال الاستعلام برقم الاكتتاب يجب إدخاله في الخانة المحددة له بطريقة صحيحة. اختيار المحافظة. النقر على زر استعلام. ستظهر النتيجة بكافة التفاصيل.

إن التصريحات التي صدرت من قبل الجهات المختصة حول نتيجة البكالوريا سوريا طمئنت الجميع عن النتائج وهدءت حالة التوتر التي سيطرت على الطلاب وأهلهم منذ انتهاء الامتحانات.