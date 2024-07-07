“لولو عايزة ماما”.. اضبط الآن تردد قناة وناسه الجديد 2024 على النايل سات وعربسات واستمتع بأغاني لولو الجديدة

ضبط تردد قناة وناسه الجديد أصبح سهل للغاية ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة، حيث تعتبر قناة وناسة بيبي أو قناة لولو من أشهر قنوات الأطفال وصارت في مقدمة القنوات الأعلى مشاهدة بسبب عرضها أناشيد وأغاني يشعرون الأطفال بسعادة عند سماعها، ولا يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل أصبح يرددون الأغاني كل يوم، لذلك هي الوجهة المفضلة لدى الكثير من الأطفال، وتحرص أيضًا القناة على تقديم برامج ترفيهية وتعليمية من أجل تثقيف الأطفال.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

إليكم في السطور القادمة تردد قناة وناسه الجديد التي أعلنت عنه القناة بشكل رسمي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

قناة وناسة بيبي على عربسات

توفرت القناة أيضًا للجميع على القمر الصناعي عرب سات، وهي تكون كالتالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: HD.

مزايا قناة لولو

تتميز قناة وناسة بيبي بعدة مزايا تكون كالتالي:

مجانية: تقدم جميع برامجها ومحتواها بصورة مجانية دون الحاجة للاشتراك.

محتوى القناة مصمم للأطفال: تستهدف القناة التي يكون عمرهم من عام إلى 12 سنة.

تتنوع في عرض الأناشيد: تقوم القناة بعرض مجموعة من الأناشيد المحببة للأطفال من بينها “أين لولو” و”لولو الشاطرة”.

الصوت والصورة: تتميز بأن جودتها عالية.

ما هي أغاني وناسة بيبي؟

تقدم القناة الأغاني التي أصبحت معروفة بين الأطفال، وبالأخص أغاني الطفلة لولو المتميزة، التي من بينها الآتي:

أغنية لولو كارز.

أغنية حرامي سرق لولو.

حفوضه.

شاطر.

لولو الشطورة ما في مني بنوته كيوت.

ضرب السوسه.

لوليات صغار.

لولو صارت شرطية.

خمس بيبيهات.

جميع الأغاني السابقة أصبح كل طفل عربي يرددها كل يوم إلى أن أصبح قاموا بحفظها، وذلك لأن القناة تقوم كل يوم بعرضها.