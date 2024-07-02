خطوات تقديم اعتراض نتائج الثالث متوسط 2024 “موعد ظهور النتائج اتحدد رسمي للجميع”

وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالكشف بصورة رسمية عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 في كل المحافظات وظهرت النتائج لجميع الطلبة والطالبات، واستطاع الحصول عليها ومن الجدير بالذكر أنه ترقب جميع الطلبه والطالبات الآن وأولياء الأمور الكثير من الأسابيع للحصول على النتائج بعد أن يتم الانتهاء من الاختبارات الوزارية، وبالفعل حصلوا على النتيجة وفيما يلي نرفق لكم كيفية تقديم اعتراض على تلك النتائج.

اعتراض نتائج الثالث متوسط

قام موقع نتائجنا بالكشف عن جميع التفاصيل التي تخص الاعتراضات المتعلقة بالنتائج الثالث متوسط اذ ان الموقع قد بين بدء معظم المدارس في تلقي اعتراضات الطلبة والطالبات بالصف الثالث متوسط ولكي يتم التقديم لابد من متابعة المواعيد الخاصة بالإدارات التي توجد بالمدارس وايضا الاوقات الخاصة بتواجدهم لتسليم الاعتراض على النتائج التي تتعلق بالصف الثالث كذلك أن الموقع قام بالاشارة إلى الرسوم التي تخص كل مادة والتي تم تحديدها من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، وهي 3000 دينار لكل مادة ويتم تقديم طلب الاعتراض هذا بالاضافه لان الموقع قام بالإشارة لأن أيام الاعتراض محدودة ومن المفضل أن يتم تقديم الاعتراض باسرع وقت.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقيه بتوفير طريقة الاعتراض على نتائج الثالث متوسط بكل سهوله، إذ أنها تكون كما يلي: