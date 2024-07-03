HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني بجميع المحافظات

طرحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024، ويكون ذلك عبر موقع بوابة التعليم الفني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث إنه يتبقي ساعات قليلة للكشف عن النتيجة وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات في كافة المراكز والكنترولات بجميع المحافظات.

نتائج الدبلومات الفنية 2024 بمختلف الأقسام

أشارت وزارة التربية والتعليم المصرية، إنه تم تفعيل رابط موقع بوابة التعليم الفني، وذلك ليتمكن الطلاب من التعرف على نتائج الدبلومات الفنية 2024، علما بأن الامتحانات بدأت من يوم 25 مايو الماضي 2024 واستمرت حتى يوم 6 يونيو 2024، فيما استغرقت عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وقت طويل، بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تم استئناف عملية التدقيق مرة أخرة أوضحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه فور الانتهاء من إجراءات اعتماد النتائج، سيتم عقد مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، حيث يمكن لجميع الطلاب بمختلف الأقسام التعرف على نتائجهم عبر موقع بوابة التعليم الفني، المعتمد من قبل الوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم رقم الجلوس، وذلك عبر موقع بوابة التعليم الفني، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: