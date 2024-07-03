مبروك للجميع.. لينك نتائج الثانوية العامة الامارات 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الامارات 2024، وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة، الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، حيث يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الدخول على رابط موقع الوزارة وذلك للتعرف على النتائج، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية طريقة التعرف على نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 الدور الأول.

نتائج الثانوية العامة الامارات 2024

أشارت الوزارة إنه سيتم إصدار نتائج الثانوية العامة الامارات 2024، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، ويكون ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أبو ظبي، وكذلك سيتم إصدار نتائج الصف التاسع وكذلك الصف العاشر وأيضا الصف الحادي عشر، وذلك في فروعها المختلفة، ويكون ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 في الإمارات

أوضحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 في الامارات فور ظهورها بشكل رسمي، ويكون ذلك عبر موقع الوزارة ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: