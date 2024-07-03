مبروك للجميع.. لينك نتائج الثانوية العامة الامارات 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الامارات 2024، وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة، الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، حيث يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الدخول على رابط موقع الوزارة وذلك للتعرف على النتائج، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية طريقة التعرف على نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 الدور الأول.
نتائج الثانوية العامة الامارات 2024
أشارت الوزارة إنه سيتم إصدار نتائج الثانوية العامة الامارات 2024، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، ويكون ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أبو ظبي، وكذلك سيتم إصدار نتائج الصف التاسع وكذلك الصف العاشر وأيضا الصف الحادي عشر، وذلك في فروعها المختلفة، ويكون ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 في الإمارات
أوضحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 في الامارات فور ظهورها بشكل رسمي، ويكون ذلك عبر موقع الوزارة ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية.
- من ثم يتم تسجيل الدخول بحسابك المسجل على الموقع، وكتابة كل من كلمة المرور والاسم والهوية الرقمية.
- أما في حالة إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك، فيجب كتابة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، وكذلك الهوية الرقمية.
- بعد ذلك قم باستكمال عملية التسجيل، واختيار خانة نتائج الصف الثاني عشر 2024.
- اختيار القسم الأدبي أو القسم العلمي، ثم إدخال البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة بشكل صحيح.
- كتابة الاسم بالكامل للطالب وكذلك الرقم الامتحاني بالخانات المخصصة لذلك.
- أخيرا يتم الضغط على أيقونة استعلام عن النتائج، لتظهر أمامك النتيجة بالتفصيل وبالدرجات.