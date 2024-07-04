“شوف اسمك ف الناجحين”.. وزارة التربية تعلن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 

بعد الانتهاء رسميا من اداء الامتحانات بدأ الكثير من الطلبة والطالبات من طلاب الصف السادس الاعدادي عمليات البحث عن نتائج السادس الاعدادي، وذلك عبر مواقع التواصل المختلفه ومحرك البحث جوجل، لذلك أعلنت وزارة التربية العراقية أنه يستطيع الطلاب الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني بطريقة سهلة و ميسرة، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصه والخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الصف السادي الاعدادي في العراق 2024.

نتائج السادس الاعدادي 2024

كثرت عمليات البحث من قبل طلاب الصف السادس الاعدادي وأولياء امورهم عن كيفية معرفة النتائج الخاصه بهم بعد الانتهاء رسميا من اداء الامتحانات، كما قام مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية بالاعلان عنه تم الانتهاء رسميا من عملية تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالصف السادس الاعدادي، وانه سوف تقوم وزارة التربية العراقية برفع النتائج الخاصه بطلاب الصف السادس الاعدادي على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، ويمكن للطلبة معرفة نتائجهم عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية.

ثانيا: اعادة كتابة الرمز الموضح على الشاشة.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة بالخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية المتاحة.

رابعا: اختيار الاستعلام عن النتائج.

خامسا: اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

سادسا: اختيار نتائج الصف السادس الاعدادي.

سابعا: النقر على الايقونة الخاصة بكلمة استعلام عن النتائج ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي بأنها سوف تكون جاهزة، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: