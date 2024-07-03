خصومات هائلة حتى 50%.. عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 بجميع الفروع

عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، تسعى سلسلة أسواق كارفور في مصر دائما إلى تلبية احتياجات عملائها بطرق مبتكرة ومناسبة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وفي هذا السياق قدمت كارفور مصر مجموعة من الخصومات الكبيرة والعروض الجذابة على الأجهزة الكهربائية، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على العملاء وجعل التسوق منها تجربة مريحة وموفرة.
في فصل الصيف خاصة أعلنت كارفور مصر عن تخفيضات تصل إلى أكثر من 40% على مجموعة متنوعة من الشاشات والأجهزة الكهربائية، مما جعل العروض تلاقي استحساناً كبيرًا من قبل الزبائن، يأتي ذلك في إطار سياسة الشركة في تقديم أسعار تنافسية ومناسبة تجعل التسوق لديها خياراً مفضلاً للكثيرين.
عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024
كارفور مصر لا تدخر جهداً في تقديم العروض المغرية لعملائها وذلك تعبيرًا عن التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية، وهو ما تم توضيحه من خلال منشوراتها على فيس بوك.
عروض كارفور على السلع المختلفة
- بدأت العروض بخصم بنسبة 37% على تلفزيون إل إي دي بحجم 55 بوصة، الذي يتوفر الآن بسعر مخفض إلى 17999 جنيه بدلاً من 28999 جنيه.
- كما أعلنت عن تخفيض بنسبة 34% على تلفزيون بحجم 75 بوصة متاح الآن بسعر 30999 جنيه بدلاً من 46999 جنيه.
- تأتي العروض الأخرى مثل شراء تليفزيون أوليد بحجم 55 بوصة بسعر 43999 جنيه بدلاً من 69999 جنيه مع خصم يصل إلى 37%. وتليفزيون إل إي دي بحجم 32 بوصة بسعر 4899 جنيه بدلاً من 7499 جنيه، وتخفيض بنسبة 34%.
- هناك أيضاً خصم بنسبة 42% على تليفزيون إل إي دي بحجم 43 بوصة بسعر 8599 جنيه بدلاً من 14999 جنيه وخصم بنسبة 29% على تليفزيون آخر بحجم 43 بوصة، بسعر 11999 جنيه بدلاً من 16999 جنيه.