خصومات هائلة حتى 50%.. عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 بجميع الفروع

عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، تسعى سلسلة أسواق كارفور في مصر دائما إلى تلبية احتياجات عملائها بطرق مبتكرة ومناسبة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وفي هذا السياق قدمت كارفور مصر مجموعة من الخصومات الكبيرة والعروض الجذابة على الأجهزة الكهربائية، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على العملاء وجعل التسوق منها تجربة مريحة وموفرة.

في فصل الصيف خاصة أعلنت كارفور مصر عن تخفيضات تصل إلى أكثر من 40% على مجموعة متنوعة من الشاشات والأجهزة الكهربائية، مما جعل العروض تلاقي استحساناً كبيرًا من قبل الزبائن، يأتي ذلك في إطار سياسة الشركة في تقديم أسعار تنافسية ومناسبة تجعل التسوق لديها خياراً مفضلاً للكثيرين.

عروض كارفور اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

كارفور مصر لا تدخر جهداً في تقديم العروض المغرية لعملائها وذلك تعبيرًا عن التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية، وهو ما تم توضيحه من خلال منشوراتها على فيس بوك.

عروض كارفور على السلع المختلفة