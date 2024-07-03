ال10 ورقات بكام .. سعر صرف 100 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي في البورصات والبنوك

تم الإعلان من قبل البنك المركزي والحكومة العراقية عن أن يوجد انخفاض كبير في سعر ال 100 دولار مقابل الدينار العراقي، وذلك الأمر يكون وفقًا لتصريحات مصادر موثوق منها، وتم الإعلان بأن بعد اتخاذ الإجراءات من البنك المركزي العراقي تم تقليل فرص تجار العملة والمضاربين الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار الأمريكي وذلك بهدف الوصول لأعلى سعر صرف.

الدينار العراقي اليوم 2024

يتساءل الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لأن شهدت أسواق الصرف في دولة العراق تذبذبات عديدة في سعر صرف الدولار وصرف الدينار العراق، مما أدى ذلك الأمر إلى قلق الكثير من الشركات والأفراد، ومن المعروف أن أسعار البترول لها أهمية كبيرة في تحديد سعر الدينار العراقي، لأنها تعتبر دولة العراق من أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم، ومع زيادة أسعار البترول تزداد أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي 2024

سوف نقوم بتوفير لكم سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حتى تكون على علم بجميع الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي:

وصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 1,309.12 دينار عراقي. بينما قد وصل سعر 5 دولار أمريكي إلى 6,545.6 دينار عراقي. أصبح سعر 10 دولار أمريكي 13,091.2 دينار عراقي. أصبح سعر 100 دولار أمريكي 130,912 دينار عراقي. وصل سعر 500 دولار أمريكي إلى 654,560 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار في البورصات 2024

تم الإعلان عن سعر صرف الدولار في البورصات الرئيسية اليوم، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي: