التفاصيل كاملة لسحب استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

تفصلنا أيام قليلة عن بدء عمليات التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك بناءً على قرارات وزير العمل والتشغيل في الجزائر وما أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومع اقتراب الموعد، يزداد البحث عن تفاصيل التسجيل في عدل 3، والتي لن تختلف كثيرًا عن تلك الخاصة بعدل 2، يعد برنامج سكنات عدل أحد المبادرات الخاصة بدعم قطاع الإسكان في الجزائر، حيث يقدم شقق سكنية بأسعار مخفضة جدًا، بشرط استيفاء كافة الشروط التي سنعرضها معكم.

استمارة التسجيل في سكنات عدل 3

لتتمكن من التسجيل في برنامج سكنات عدل، يجب سحب استمارة تحتوي على العديد من البيانات التي يجب ملؤها، وتشمل:

البيانات الشخصية

الاسم

اللقب

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد

البريد الإلكتروني

رقم الضمان الاجتماعي

الراتب الشهري

رقم شهادة الميلاد

العنوان

رقم الهاتف

الوظيفة

الحالة العائلية

عدد الأولاد

بيانات الوالدين

الاسم

اسم الأب

اسم الأم

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد

بيانات الزوج

الاسم

اللقب

الوظيفة

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد

الراتب الشهري

رقم شهادة الميلاد

العنوان

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

رقم الضمان الاجتماعي

شروط سكنات عدل 3

مع اقتراب موعد بدء التسجيل في سكنات عدل 3، يُرجى التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة للتسجيل بسهولة والحصول على السكن، تتضمن هذه الشروط ما يلي: