من هُنا.. كيفية تجديد منحة البطالة 2024 عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz خطوة بخطوة

قدمت الحكومة الجزائرية لمواطنيها الكثير من المنح والتي من أهمها منحة البطالة التي تعمل على مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم عمل ثابت على تحسين مستوى المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة، حيث يستفاد من هذه المنحة عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون معرفة كيفية تجديد منحة البطالة 2024 وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة بالإضافة إلى متطلبات التسجيل في منحة البطالة.

تجديد منحة البطالة 2024

لكي يتمكن مواطني دولة الجزائر المستفيدين من منحة البطالة القيام بتجديد منحة البطالة 2024 فإنه يجب عليهم تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

يقوم المواطن في البداية زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي وهذا من خلال النقر على هذا الرابط.

من خلال قائمة الخدمات ينقر على خدمة تجديد منحة البطالة.

يدرج جميع البيانات المطلوبة والتي من أهمها بطاقة التعريف الوطني.

ادخال رقم التسجيل الموجودة في الشهادة الخاصة بالتسجيل.

النقر على خانة تجديد.

بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر للمواطن على الشاشة الموضحة أمام إتمام عملية التجديد بنجاح، مع توضيح المدة الخاصة بالتجديد والتي تكون 6 أشهر.

شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

هناك عدد من الشروط التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 وهذه الشروط هي كما يلي:

يشترط أن يكون من أصل جزائري.

لابد أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 إلى 40 عاما.

لم يستفد من قبل من أي برامج دعم أخرى قدمتها حكومة دولة الجزائر.

الاوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

لابد على مواطني دولة الجزائر الراغبين في تجديد منحة البطالة إحضار الأوراق التالية: