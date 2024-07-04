“هيئة التقاعد العامة” تعلن زيادة رواتب المتقاعدين ٢٠٢٤ في العراق

تتزايد عملية البحث الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق في بداية كل شهر ميلادي، وهو الموعد الذي تقوم وزارة المالية العراقيه بالإعلان عن نزول رواتب المتقاعدين في العراق، وتعتبر رواتب المتقاعدين في العراق من إحدى أهم المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين المتقاعدين حتى يتمكن المواطن المتقاعد من تلبية احتياجاته الأسرية والمتطلبات اليومية الخاصه به، لذلك تقوم الحكومة العراقية بنزول رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي، ونبين في مقالنا التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق 2024.

رواتب المتقاعدين هيئة التقاعد العامة

تقوم هيئة التقاعد العامة بالعمل على توفير الخدمات الخاصة بالمتقاعدين، وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بالمعاش التقاعدي الخاص بالمواطن، كما تقوم هيئة التقاعد العامة بالعمل على دراسة جميع الظروف المحيطة بالمواطن التقاعدي حتى تتمكن من تلبية جميع متطلبات المواطنين المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

حتى يتمكن المواطن المتقاعد من معرفة قيمة الراتب الخاصه به يوجد بعض الخطوات يجب اتباعها وتلك الخطوات هي:

أولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقاعد ورقم الهوية الوطنية.

ثالثا: النقر على ايقونة الاستعلام عن الرواتب المتقاعدين.

رابعا: تكملة البيانات الخاصة بالمواطن مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة بحث.

سادسا: سيقوم الموقع تلقائيا بعرض قيمة الراتب التقاعدي الخاص بالمواطن.

شروط الإستفادة من رواتب المتقاعدين

قامت الهيئه العامة للتقاعد بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الذين يستحقون الحصول على الراتب التقاعدي وتلك الشروط هي: