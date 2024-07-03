ملفات PDF.. حمل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

وزارة العمل العراقية أوضحت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين بشكل إلكتروني عبر موقع منصة مظلتي الإلكترونية وذلك في ظل الحكومة في التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يستطيع المواطنين في العراق معرفة أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بصيغة PDF بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

حدد كود الوجبة ثم اختر المحافظة التابع لها.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين.

حمل الكشوفات بصيغة ال PDF.

شروط الحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية العراقية

وزارة العمل في العراق أوضحت الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: