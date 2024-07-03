بالإسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 فور اعتمادها من وزارة التعليم الليبية

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية لعام 2024، وذلك بعدما أوضحت وزارة التعليم الليبية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الإعدادية، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، وذلك وفق ما نشرته وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لذا في هذا المقال سوف نوضح لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية لعام 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

هذا وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يتسنى لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول لعام 2024، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية

وفي هذا السياق قام السيد الأستاذ أحمد مسعود المدير العام للمركز الوطني للإمتحانات بنفي كل ما يتم ترديده عن نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 2024، مؤكداً أن ما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أضاف أن المركز الوطني للإمتحانات قد قام بتنفيذ ملاحظات مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومنح درجة أي سؤال به خطأ مطبعي، أو من خارج المنهج أو خياراته لا يوجد بها الإجابات الصحيحة، ومنح الدرجة كاملة للتلاميذ، وذلك وفق البيان الصادر عن الوزارة والمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.