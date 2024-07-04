سجل الآن.. التسجيل في منفعة دعم أسرة سلطنة عمان 2024 وما هي المتطلبات المطلوبة للحصول على المنفعة

تقوم حكومة سلطنة عمان بشكل دائم على تقديم المساعدات للمواطنين الأشد احتياجا وذلك من خلال برامج ومنح الدعم المختلفة والتي من بينها منحة منفعة دعم الأسرة، لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة خطوات التسجيل في منفعة دعم أسرة سلطنة عمان 2024 وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم الي جانب العديد من المعلومات الأخرى.

التسجيل في منفعة دعم أسرة سلطنة عمان 2024

حتى يقوم مواطني سلطنة عمان الذين يعانون من قلة الدخل التسجيل في منفعة دعم أسرة سلطنة عمان 2024 فإنه لابد عليهم اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي من أهمها ما يلي:

ينتقل إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان.

يختار خانة دعم منفعة الأسرة.

يدون جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لذلك.

يتأكد من البيانات التي قام بإدخالها.

يتم النقر على خانة إرسال.

تقوم الجهات المختصة في النهاية الرد على المتقدم بعد مراجعة الطلب.

متطلبات التسجيل في منحة منفعة دعم الأسرة

قام صندوق الحماية الإجتماعية بسلطنة عمان الإعلان عن متطلبات التسجيل في منحة منفعة دعم الأسرة، حيث تمثلت هذه المتطلبات في كل من الاتي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العمانية.

يشترط أن يكون إحدى أفراد أسرة المتقدم مسجلا في إحدى المراحل التعليمية.

لابد أن يكون لدية حساب في البنك حتى يستطيع صرف المنحة عن طريقة.

يجب أن تكون الأسرة لا تمتلك أي دخل شهري ثابت.

لا يمتلك أي أصول لها قيمة ثمينة مثل العقارات والشركات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة منفعة دعم الأسرة

هناك بعض الأوراق التي لابد على الأفراد إحضارها من أجل التسجيل في منحة منفعة دعم الأسرة وهذه الأوراق هي كما يلي: