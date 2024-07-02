احداثيات ضبط تردد قناة كراميش 2024 الاقمار الصناعية ولماذا تفضلها الأسر العربية؟

بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية في العديد من الدول العربية نجد بحث عن تردد قناة كراميش 2024، حيث تعد القناة واحدة من قنوات الأطفال الشهيرة في الوطن العربي والتي تقدم محتوى هادف وممتع وشيق، هذا إلا جانب كونه آمنة بدرجة كبيرة ويتبع تعليمات الدين الاسلامي الحنيف وهو ما تبحث عنه الأسر العربية بشكل عام.
تردد قناة كراميش للأطفال 2024
يمكن استقبال تردد قناة كراميش بجودة عالية من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال احداثيات الضبط الأخيرة المعلن عنها من قبل إدارة القناة، وتتمثل تلك الاحداثيات في:
- اسم القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة :11430.
- اتجاة البحث: أفقي – horizontal.
- معامل تصحيح الخطأ:3/4.
- معدل الترميز:27500.
- التشفير: بدون تشفير.
لماذا تفضل الأسر العربية قناة كراميش للأطفال؟
تتعدد مزايا قناة كراميش للأطفال والتي كانت السبب في اهتمام الأسر العربية في استقبال تلك القناة عبر شاشات التلفاز في الروضة وفي منازل الأسرة وعند الجد والجدة والعمات والأقارب، حيث يرتبط وجود قناة كراميش بوجود الأطفال في المنزل، وفيما يلي نوضح لماذا يفضلها الآباء والأمهات:
- أمان المحتوي وابتعادة عن مسيمات العنف والتنمر والسلوكيات المنبوذة.
- تقويم سلوكيات الأطفال وإرشادهم إلى تعليمات الدين الاسلامي.
- تدريب الأطفال على الحروف والارقام وأصوات الحيوانات في مرحلة الروضة.
- تسلية وقت الأطفال بما هو ممتع وجذاب.
- تنوع البرامج والعروض والفقرات بين المسلية والتعليمية.
- القناة مجانية بشكل كامل مع استمرارية عرض المحتوي على مدار اليوم.
- سهولة تثبيت القناة على التلفاز دون الحاجة إلى كود لفك التشفير.