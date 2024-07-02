احداثيات ضبط تردد قناة كراميش 2024 الاقمار الصناعية ولماذا تفضلها الأسر العربية؟

بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية في العديد من الدول العربية نجد بحث عن تردد قناة كراميش 2024، حيث تعد القناة واحدة من قنوات الأطفال الشهيرة في الوطن العربي والتي تقدم محتوى هادف وممتع وشيق، هذا إلا جانب كونه آمنة بدرجة كبيرة ويتبع تعليمات الدين الاسلامي الحنيف وهو ما تبحث عنه الأسر العربية بشكل عام.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024

يمكن استقبال تردد قناة كراميش بجودة عالية من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال احداثيات الضبط الأخيرة المعلن عنها من قبل إدارة القناة، وتتمثل تلك الاحداثيات في:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة :11430.

اتجاة البحث: أفقي – horizontal.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز:27500.

التشفير: بدون تشفير.

لماذا تفضل الأسر العربية قناة كراميش للأطفال؟

تتعدد مزايا قناة كراميش للأطفال والتي كانت السبب في اهتمام الأسر العربية في استقبال تلك القناة عبر شاشات التلفاز في الروضة وفي منازل الأسرة وعند الجد والجدة والعمات والأقارب، حيث يرتبط وجود قناة كراميش بوجود الأطفال في المنزل، وفيما يلي نوضح لماذا يفضلها الآباء والأمهات: