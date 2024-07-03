مبروك للجميع.. ظهور رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية الليبية

طرحت وزارة التربية والتعليم الليبية، رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، حيث يتمكن الطلاب بالاستعلام عن النتيجة فور ظهورها خلال الساعات المقبلة، حيث صرحت الوزارة إنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للامتحانات في مراكز الفحص لأوراق الإجابات، وكذلك فقد تم رصد الدرجات والانتهاء من أعمال الكنترول، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن النتائج فور ظهورها رسميا.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم حاليا ترتيب المحافظات ويكون ذلك حسب نسب النجاح، ومن المتوقع اعتمادها بشكل رسمي من الوزير موسي المقريف، صباح يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ليتم الإعلان عنها رسميا، والإعلان عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، ومن المتوقع بأن تكون نسب النجاح مرضية للجميع، فلا داعي للتوتر أو القلق، وذلك وفقا لما صرح به عدد من المصادر المسئول بالوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 وزارة التربية الليبية

أوضحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، إن كافة أعمال التصحيح تمت تحت إشراف كامل ليحصل كل الطلاب على درجاتهم وحقهم بالكامل، حيث ارتفعت أعداد الطلاب الذين حصلوا على نسبة أكثر من 60% وذلك في جميع المواد الدراسية، علما إنه يمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس والاسم، يكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: