رسميا .. اعتماد جدول امتحانات السادس الاعدادي الجديد 2024

كثر البحث في الوقت الحالي من خلال عدد كبير من الطلاب في العراق عن جدول امتحانات السادس العراقي، وذلك لأن الجدول قد تم تعديل بعض الأشياء به بسبب تزامنه مع عيد الغدير ومن خلال مقالنا هذا سنذكر جدول امتحانات السادس اعدادي كما سنجيب عن متى تظهر نتائج السادس الاعدادي 2024.

جدول امتحانات السادس اعدادي

وفقاً لما لتزامن الإمتحانات مع عطلة يوم الغدير وعطلة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة السابقة في شهر يونيو، قامت وزارة التربية العراقية بإعادة تعديل جدول امتحانات السادس الإعدادي للعام الحالي 2024 بحيث يتم استعادة باقي الامتحانات بعد انتهاء جميع العطلات السابقة وحتى الآن، أنهى الطلاب في القسم العلمي امتحان مادة الرياضيات يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 26 يونيو، كما انتهوا من امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 29 يونيو.

تم تحديد موعد امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية في الجدول القديم على أن يكون يوم السبت 22 يونيو، لكن بعد التعديل، تم تأجيل جميع الامتحانات التي تتزامن مع عيد الأضحى لتُجرى بعد الإجازة، بدءًا من الأحد التالي للإجازة بدلاً من السبت، مما ترتب عليه إجازة يوم الغدير التي كانت يوم الثلاثاء 25 يونيو، تم جدولة الامتحانات المؤجلة لتبدأ من يوم الاثنين 1 يوليو.

متى تظهر نتائج السادس الاعدادي 2024

لم تقم وزارة التربية العراقية بالكشف عن أي تفاصيل بشأن نتائج الصف السادس الإعدادي إلى الآن، ومن المتوقع أن يعلن عنها بعد إتمام عملية تصحيح ومراجعة المواد الدراسية بعناية سيتم تسجيل النتائج ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية و في حال ظهور النتائج سوف يصدر الخبر على جميع المنصات وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع نتائجنا .