منعشة لحر الصيف .. طريقة عمل كيكة المانجة الهشة المنعشة بطعم لا يقاوم وشكلها مميز وخطير

تعد صناعة الكيك من أسهل وصفات التحلية التي يمكن إعدادها، خاصة مع توفر العديد من مقاطع الفيديو التي توضح طرق الإعداد على مواقع التواصل الاجتماعي ومع ذلك، تعتبر كيكة المانجو من الأطباق المتميزة بشكل خاص فهذه الكيكة الغنية بطعم المانجو والمزينة بقطع المانجو الطازجة تبدو مثل تورتة جميلة، مما يجعلها خياراً مثالياً لاحتفالات الأعياد والمناسبات العائلية.

طريقة عمل كيكة المانجو المنعشة في الصيف

يمكن إعداد كيكة المانجو بطريقة سهلة ومضبوطة، والتي تتميز بمذاق لذيذ وتقديم مثالي ويتحقق ذلك من خلال اتباع الوصفة التالية:

المكونات:

500 جرام دقيق إسفنجي

5 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة خل

2 كوب عصير مانجو بدون قطع

1 كوب كريمة خفق

1 كوب لبن منزوع الدسم مثلج

مكعبات مانجو للتزين

قليل من جيلي المانجو للتلميع

طريقة التحضير:

ضعي البيض والفانيليا والخل والماء في الخلاط واخفقيهم حتى يصبح القوام ثقيل. أضيفي الدقيق الإسفنجي تدريجيًا إلى الخليط واخفقي جيدًا حتى يتجانس. ادهني صينية الخبز بالسمن وأفرغي خليط الكيك فيها وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. أخرجي الكيكة من الفرن واثقبيها بشوكة واسكبي عليها القليل من عصير المانجو ليتشرب. اخفقي الكريمة والحليب المثلج في الخلاط حتى يصبح قوامها متماسك. وزعي الكريمة على سطح الكيكة ورصي مكعبات المانجو بشكل جميل على السطح. أسكبي طبقة رقيقة من جيلي المانجو على المانجو لتلميع السطح. ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

مكونات كيكة المانجو بصوص المانجو:

1.5 كوب دقيق

2 بيضة

0.5 كوب زبدة

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

0.5 كوب لبن

رشة ملح

مكونات صوص المانجو:

0.5 كوب زبدة

1 كوب جبنة كريمية

1 كوب عصير مانجو مركز

الخطوات: