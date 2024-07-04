“سدد غرامتك من هنا”.. غرامات المرور الرقم الالماني قيمة الغرامة وطريقة السداد 2024 في العراق

تيسيرا على المواطنين داخل الأراضي العراقية قامت الحكومة العراقية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالاعلان عن غرامات المرور رقم الالماني، والذي يستطيع من خلاله المواطن العراقي تسديد جميع الغرامات الخاصه به إلكترونيا دون الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك توفيرا للوقت والمجهود الذي يمكن أن يبذل من قبل المواطنين، لذلك قامت المديرية العامة المرور بالإعلان عن الرابط الخاص بغرامات المرور الرقم الالماني وهو موقع أور الإلكتروني، ونبين في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بغرامات المرور الرقم الالماني 2024 في العراق.

غرامات المرور الرقم الالماني 2024

قامت الحكومة العراقية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالاعلان عن الخطوات الواجب إتباعها حتى يتمكن المواطن العراقي من تسديد قيمة الغرامة الموقعة عليه جراء المخالفات التي تم ارتكابها من قبل القائد المركبة وحتى يتمكن المواطن من دفع قيمة تلك الغرامات يوجد بعض الخطوات يجب إتباعها وهي كالتالي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بموقع اور الالكتروني.

ثانيا: يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم كاملا والبيانات الخاصة برخصة القيادة.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام عن غرامات المرور 2024 من القائمة الرئيسية المتواجدة على الشاشة.

رابعا: يقوم الموقع تلقائيا بعرض قيمة المخالفات التي تم ارتكابها من قبل قائد المركبة ثم يقوم المواطن بإتباع الخطوات حتى يتمكن من تسديد الغرامة الموقعه عليه إلكترونيا.

خطوات سداد غرامات المرور في العراق

حتى يتمكن المواطن من تسديد قيمة الغرامة الموقعة عليه يجب اتباع بعض الخطوات كالاتي:

اولا: الولوج إلى منصة اور الإلكترونية.

ثانيا: تسجيل دخول عن طريق كتابة اسم المستعلم ورقم المرور.

ثالثا: تكملة جميع البيانات المتواجدة بالاستمارة في اماكنها المخصصه لها.

رابعا: الضغط على الخاصة بكلمة استعلام سوف يقوم الموقع بعرض قيمة الغرامة الموقعة على صاحب المركبة ويمكن المواطن تسديد قيمة تلك الغرامة.

قيمة غرامات المرور

قامت الادارة العامة للمرور بالاعلان عن قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة التي تم ارتكابها وتكون قيمة تلك الغرامة كالآتي: