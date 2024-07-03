خد تموين لأبنك.. شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2024 وما هي الطريقة الصحيحة للأضافة خطوة بخطوة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقتهم، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يرغبون معرفة شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية الإعلان عن شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية والتي تمثلت في كل من الآتي:

يشترط أن يكون عمر الطفل لا يقل عن أربع سنوات.

لابد أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية أربعة أفراد وهما الزوج والزوجة وعدد اثنين من الأبناء.

يجب أن يكون المعاش الشهري الذي تحصل عليه الأسرة 2500 جنيه مصري.

يكون الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يحصل عليه صاحب البطاقة لا يزيد عن 3000 جنيه مصري.

لابد أن تكون الأسرة الراغبة في إضافة المواليد من الأسر الأولى بالرعاية.

طريقة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

هناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد على الأفراد تطبيقها من أجل إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وهذه الخطوات هي كما يلي:

ينتقل المواطن إلى بوابة مصر الرقمية وهذا من خلال الرابط التالي.

يختار المواطن خانة التموين.

من بين الخيارات المتاحة يتم اختيار خانة إضافة الأبناء الغير مسجلين.

يدون المواطن كل من رقم الهاتف والرقم السري.

يتم إدراج الاسم الأول للأم.

ينقر المواطن على خانة أفراد أسرتي الغير مسجلين في بطاقة التموين.

يدرج المواطن اسم المولود الجديد بشكل رباعي.

يتم إدخال الرقم القومي المسجل في شهادة الميلاد.

يقوم المواطن كتابة وتوضيح صلة القرابة التي بينه وبين المولود الجديد ومن ثم اختيار الصفة.

في النهاية يتم النقر على خانة إضافة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

حتى يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية فإنه لابد من إحضار الأوراق التالية: