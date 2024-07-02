مين سرق لولو...حدث الآن تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 على جميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة كيدز كإحدى القنوات الرائدة في تقديم محتوى مميز وآمن للصغار، ما يميز قناة وناسة كيدز هو اعتمادها على شخصية “لولو” المحببة لدى الأطفال، إذ تقدم القناة مجموعة من الرسوم المتحركة والأغاني التي تتناول مختلف جوانب حياة هذا البيبي الصغير في منزله وتلقى هذه الأغاني والمحتوى الخاص بلولو إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال، مما جعلها من أكثر الأعمال الفنية المفضلة لديهم

تردد قناة وناسة كيدز 2024

يمكن لجميع الأطفال الاستمتاع بأفضل المحتويات الكرتونية الآمنة من خلال قناة وناسة كيدز. لهذا الغرض، يمكن ضبط أجهزة التلفاز على الترددات التالية لاستقبال البث التلفزيوني لهذه القناة

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيف تضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024

في عام 2024، يمكن لجميع المشاهدين ضبط تردد قناة وناسة كيدز على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بسهولة لذلك، إليك الخطوات التفصيلية لكيفية ضبط التردد الجديد للقناة:

اضغط على زر القائمة (Menu) الموجود على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام ريموت التحكم. اختر أيقونة البحث اليدوي للقنوات من القائمة. سيتيح لك هذا الخيار إضافة قنوات جديدة. قم بإدخال المعلومات التالية الخاصة بقناة وناسة كيدز: اضغط على خيار “تحميل القناة” واترك الجهاز ليقوم بعملية البحث والتحميل لبضع ثوان. بمجرد اكتمال عملية البحث والتحميل، اضغط على “حفظ” للحفاظ على الضبط الجديد.

أبرز أغاني قناة وناسة كيدز 2024

قناة وناسة كيدز الموجهة للأطفال، تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني، وتشتهر القناة بمجموعة من الأغاني الشيقة التي تلقى إقبالاً واسعًا من الأطفال وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الأغاني: