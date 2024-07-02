وأنت مكانك .. طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 1446 SNB الشروط المطلوبة

يستطيع جميع العملاء الآن في المملكة العربية السعودية بإنشاء حساب في البنك الأهلي السعودي إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، وذلك الأمر يحدث عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها في البنك لجميع العملاء على موقع البنك الرسمي؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة وأيضًا الأوراق التي تم الإعلان عنها، وسوف نقوم بتوفير لكم طريقة سهلة وبسيطة يمكنكم من خلالها فتح حساب في ذلك البنك.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 2024

تم توفير مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لكي يستطيع العملاء فتح حساب في البنك الأهلي السعودي وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

إحضار هوية وطنية خاصة بالمتقدم وتكون سارية المفعول. يجب التسجيل في منصة أبشر. عليكم أيضًا التسجيل في العنوان الوطني من خلال رقم الهوية. على المتقدم ألا يقل عمره عن 15 عام.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك الأهلي 2024

قام البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن مجموعة من الأوراق التي يجب أن تكون متوفرة لكي يتم فتح حساب في ذلك البنك بنجاح، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي:

تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل. تقديم أصل شهادة الميلاد. أن يقوموا الوافدين بإحضار أوراق الإقامة من جواز السفر ويقومون أيضًا بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي 2024

يستطيع جميع العملاء الآن فتح حساب في البنك الأهلي السعودي بكل سهولة من خلال اتباع بعض من الخطوات السهلة والبسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي: