“رابط مباشر” نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء حسب رقم الجلوس الدور الأول

يرغب العديد من طلاب أولياء الأمور في الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن للعام 2023/2024، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن إعلانها عن النتائج رسميا فقد أتاحت الوزارة العديد من المعلومات الخاصة بكيفية الإستعلام عن النتائج بواسطة رقم جلوس الطالب حيث وفرت الوزارة إمكانية الإستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء حسب رقم الجلوس

يتسائل الكثير من طلاب الصف التاسع حول كيفية الإستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بهم وقد صرحت وزارة التعليم اليمنية عن إمكانية الإستعلام إلكترونيا بواسطة رقم جلوس الطالب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتوجه الطالب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية الموقع الخاص بالإدارة العامة للإختبارات.

يقوم بالضغط على الخدمات الوزارية وبعد ذلك سوف تظهر قائمة منسدلة.

اضغط على كلمة النتائج وسوف يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالنتيجة.

اضغط على كلمة النتائج وسوف يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالنتيجة. قم باختيار العام الدراسي الحالي من ضمن الإختيارات الموجودة.

يجب كتابة رقم جلوس الطالب بصورة صحيحة داخل المكان المخصص له.

انقر على إظهار النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة علي الفور بالدرجات التفصيلية والمجموع الكلي الخاص بالطالب .

الإستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء SMS

صرحت وزارة التعليم اليمنية عن وجود العديد من الطرق للإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 والتي منها الإستعلام من خلال رقم الجلوس أو الإستعلام بالإسم، فقد وفرت الوزارة إمكانية الطلاب واولياء الأمور فرصة الإستعلام عن النتيجة عن طريق رسالة sms وذلك من خلال الإتصال على رقم 161 وذلك بعد الإعلان عن النتيجة بصورة رسمية من قبل الوزارة .