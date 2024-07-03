تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين العراق شهر يوليو 2024 وطريقة الاستعلام عن مقدار الزيادة

قامت وزارة المالية العراقية بإطلاق رواتب المتقاعدين الذين توقفوا عن العمل حيث تسعى الدولة بشكل دائم من أجل تقديم برامج دعم متنوعة، أبرزها رواتب التقاعد التي تصرف شهريًا للمستحقين من كبار السن لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعد هذا الراتب تعبيرًا عن شكر الدولة وتقديرها للجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم وقد أعلنت الوزارة عن زيادة جديدة في راتب التقاعد سيتم تطبيقها مع صرف راتب شهر يوليو وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية أنه ابتداءً من الأول من يوليو عام 2024، والذي سيكون يوم عمل ولا يتوافق مع أي عطلة رسمية، حيث سوف تبدأ عملية توزيع رواتب المتقاعدين وفي حال تصادف هذا التاريخ مع عطلة، سيتم تعديل موعد الصرف وفقاً للضرورة.

بيّنت الوزارة أنه سيتم تنفيذ هذه الزيادة بنسبة 5% على معاشات المتقاعدين، ما يعادل زيادة تبلغ مائة ألف دينار عراقي فعلى سبيل المثال، إذا كان المعاش الأصلي 450 ألف دينار، فسيرتفع إلى 550 ألف دينار بعد الزيادة، وإذا كان المعاش 750 ألف دينار، فسيرتفع إلى 850 ألف دينار ويُشار إلى أن المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم مليون دينار لن يشملهم هذا الارتفاع.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 202

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثانياً، اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة.

ثالثاً، اختر راتب التقاعد من القائمة.

رابعاً، املأ جميع المعلومات المطلوبة.

خامسًا، انقر على خيار الاستعلام وسوف يظهر لك قيمة الرواتب بعد الزيادة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في العراق قد أعلنت عن بدء توزيع رواتب المتقاعدين التي تم توفيرها لجميع المستحقين وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة كما أوضحت الوزارة أن هناك زيادة في الرواتب تصل إلى 100,000 دينار عراقي، مع رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذين تبلغ أو تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي.