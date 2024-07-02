خلاص النتيجة على الأبواب.. متى موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024؟ خطوات استخراج النتيجة من موقع وزارة التربية العراقية وموقع ملازمنا

نتائج الصف السادس الاعدادي 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات والآن يترقب الجميع ظهور النتائج، وتعتبر مرحلة السادس الاعدادي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الاعدادي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في شهر يوليو الجاري عقب الانتهاء مباشرةً من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات بعد ذلك يتم اعتماد النتيجة ورفعها فوراً على موقع الوزارة ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أصبح بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

اضغط على نتائج الصف السادس الاعدادي.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم حدد الدور الأول.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة.

كما يمكنك تحميل النتيجة بصيغة pdf.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عبر موقع ملازمنا

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر موقع ملازمنا وذلك في حالة وجود ضغط على موقع الوزارة، من خلال اتباع الخطوات الآتية: