“مبروك النجاح هسه”.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق موقع نتائجنا

تسعى وزارة التربية العراقية بالانتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق، وذلك بعد تأخر إعلان النتائج الخاصة بالطلاب مما جعل حالة من القلق تنتاب الطلاب وأولياء الأمور، وازدادت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفه عن نتائج الثالث متوسط، وقامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن أن فور الانتهاء من عملية تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالطلبة سوف تقوم الوزاره برفع تلك النتائج على موقع نتائجنا الإلكتروني تيسيرا على الطلاب لمعرفة نتائجهم بطريقة سريعة و مباشرة.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الرابط الخاص بنتائج الثالث متوسط وهو موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك حتى يتمكن الطلبة من معرفة النتائج الخاصة بهم تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم، ويمكن للطلبه تنزيل النتيجة الخاصه بهم من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية بموقع نتائجنا الإلكتروني.

ثانيا: يقوم الطالب باختيار المحافظة الخاصة به.

ثالثا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

رابعا: اختيار نتيجة الثالث متوسط الدور الاول من قائمة النتائج المتوفرة.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة تنزيل بعد ذلك يستطيع الطالب معرفة النتائج الخاصة به بعد تنزيلها PDF.

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول

قامت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية العراقية بالاعلان عن أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بامتحانات الثالث متوسط، مؤكدة أنه سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عملية تصحيح جميع الأوراق، مؤكدة أن عملية تصحيح الامتحان تجري بكل دقة وشفافية، وأن بعد الإنتهاء مباشرة سوف تقوم الوزارة برفع النتائج على موقع نتائجنا الإلكتروني أو الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.