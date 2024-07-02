طريقى عمل القرص الطرية في المنزل للإفطار هشة وقطنية ومشبعة بالطعم الفلاحي الأصلي

تعد القرص الطرية واحدة من أفضل المخبوزات على الاطلاق، وتتمتع بقوام هش من الداخل ولون التحمير الخارجي المميز ويتم تناولها سادة أو مع العسل على حسب الرغبة، وبسهولة تامة تتمكن ربة المنزل من تحضير كمية كبيرة من تلك القرص وتقديمها لأفراد الأسرة على وجبة الإفطار والعشاء مع كوب الشاي باللبن.

مقادير عمل القرص الطرية في المنزل

تتسم وصفة القرص الطرية بكونها غير مكلفة واقتصادية إلى درجة كبيرة، حيث تتطلب تلك الوصفة المقادير التالية:

كيلو دقيق متعدد الاستخدامات أو الخاص بالمخبوزات.

كوب من خليط السمن على الزيت.

٢ كوب من اللبن الرائب.

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

6 معالق سكر بودر.

طريقة عمل القرص الطرية في المنزل

لتحضير ألذ وأشهي قرص طرية في المنزل بمقادير اقتصادية وخطوات ناجحة في التحضير ومذاق حلو ومقبول، يتم اتباع الخطوات التالية: