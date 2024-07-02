مش هتشتريها من الحلواني تاني..طريقة عمل البسبوسة المكرملة الذهبية بأبسط الطرق وأسهل المكونات

البسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات العربية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجميع، وتتميز بطعمها اللذيذ وملمسها الناعم، ويتم تقديمها بأشكال وطرق متنوعة في مختلف البلاد العربية، من أبرز أنواع البسبوسة المشهورة نجد البسبوسة بالقشطة، البسبوسة المرملة السادة، وكذلك البسبوسة المضاف إليها المكسرات، وفي هذا المقال، سوف نستعرض طريقة مميزة لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل. هذه الوصفة تتميز بسهولة تحضيرها وسرعة إنجازها،

طريقة إعداد البسبوسة المكرملة

المكونات:

0.5 كجم دقيق سميد ناعم

1 كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب سمنة ذائبة

2 ملعقة زبدة

2 ملعقة قشطة أو زبادي

1 كوب سكر

للشربات:

2 كوب سكر

1.5 كوب ماء

1/2 ملعقة عصير ليمون

الطريقة: