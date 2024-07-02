مش هتشتريها من الحلواني تاني..طريقة عمل البسبوسة المكرملة الذهبية بأبسط الطرق وأسهل المكونات

البسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات العربية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجميع، وتتميز بطعمها اللذيذ وملمسها الناعم، ويتم تقديمها بأشكال وطرق متنوعة في مختلف البلاد العربية، من أبرز أنواع البسبوسة المشهورة نجد البسبوسة بالقشطة، البسبوسة المرملة السادة، وكذلك البسبوسة المضاف إليها المكسرات، وفي هذا المقال، سوف نستعرض طريقة مميزة لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل. هذه الوصفة تتميز بسهولة تحضيرها وسرعة إنجازها،
طريقة إعداد البسبوسة المكرملة
المكونات:
- 0.5 كجم دقيق سميد ناعم
- 1 كوب جوز هند مبشور
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- 1 كوب سمنة ذائبة
- 2 ملعقة زبدة
- 2 ملعقة قشطة أو زبادي
- 1 كوب سكر
- للشربات:
- 2 كوب سكر
- 1.5 كوب ماء
- 1/2 ملعقة عصير ليمون
الطريقة:
- في وعاء، اخلطي دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج باودر حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء آخر على النار، أضيفي كوب السكر والماء واتركيهم حتى يبدأ السكر بالتكرمل ويصبح لونه ذهبي.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يصبح باللون الذهبي المطلوب.
- أضيفي السمنة والزبدة والقشطة/الزبادي وقلبي حتى تندمج المكونات دون تكتلات.
- اترك الكراميل ليبرد قليلًا ثم أضيفيه تدريجياً للخليط الجاف مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.
- وضعي العجينة في صينية مبطنة بالسمن، ووزعيها بالتساوي.
- ثم زيني السطح بالفستق أو اللوز أو الفول السوداني.
- ثم ضعي الصينية في فرن على 200 درجة مئوية حتى يتحول لون البسبوسة إلى الذهبي.
- في أثناء ذلك، حضّري الشربات عن طريق وضع السكر والماء في وعاء على النار، مع التقليب حتى يذوب السكر.
- أضيفي عصير الليمون واترك الشربات لمدة 10 دقائق حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيلاً.
- بمجرد خروج البسبوسة من الفرن، أضيفي الشربات الساخنة فوقها.
- اتركي البسبوسة حتى تبرد تمامًا ثم قطّعيها وقدميها.