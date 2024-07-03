هنا .. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق حيث تعد الرعاية الاجتماعية من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، بهدف مساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية لكل مواطنيها ومن خلال مقالنا هذا سنذكر سنذكر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024

يمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من البرنامج الاستعلام عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية إلكترونيًا:

في البداية، ينبغي التوجه إلى منصة مظلتي.

من ثم يتم تسجيل الدخول إلى المنصة واختر قسم تمويل الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

ثم يتم الضغط على رمز الوجبة السابعة وأدخل المعلومات المطلوبة.

واخيرا يتم، اضغط على زر “استعلام” لكي تظهر النتائج.

بهذه الطريقة يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل عن شروط التأهل للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وتشمل هذه الشروط ما يلي: